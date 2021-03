SUUR LUGU | Revolutsioon Eesti digiajakirjanduses! Ehk kuhu kadusid Edgar Savisaar ja BMW

Ülisuur väljakutse oli kogu IT-tiimile päev, mil toimus New Yorgi terrorirünnak. “Siis oli tõsine tegemine, et Delfi ikka püsti seisaks,” ütleb Tafenau. See päev on eredalt meeles ka Vilja Kiisleril: “Tööpäev oleks just lõppenud, kell oli umbes 16. Märkasime kusagil selle kohta paarirealist teadet ja ei hakanud seda üldse tiražeerima – see peab olema mingi eksitus, sellist asja ei saa juhtuda! Aga siis panime telekast BBC ja CNN-i käima ja nägime seda, mis toimus, pildis. See raputustunne on mul hästi meeles: see päriselt juhtubki... Midagi, mida sa ei usu, toimub su silme all! Kõik jäid tööle, et seda erakordset ajaloolist sündmust kajastada.”