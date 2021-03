Enamik Euroopast on pannud AstraZeneca vaktsiinile pidurit, teised peavad seda ülepingutamiseks

Saksa tervishoiuminister Jens Spahn ütles esmaspäeval, et riik lähtus otsuse tegemisel vaktsiinide ohutuse eest vastutava föderaalameti ehk Paul Ehrlichi instituudi värskeimast ohuhinnangust. See võttis omakorda aluseks eri riikidest laekunud teated osadel patsientidel leitud veresoonte trombide ja topistuste kohta. Samasuguste sümptomitega patsiente on viimastel päevadel leitud ka Saksamaal, Hollandis ja Norras , mis oli sealsete meetmete väljakuulutamise põhjuseks. Saksamaa tervishoiuministeeriumi värske teate järgi lõppes sealsest seitsmest juhtumist kolm surmaga. Surmajuhtumitest on teatatud ka Taanis ja Austrias , ent ühelgi puhul pole teada sooneprobleemide tekkimisaeg ega -põhjus.

Kõik keelu kasuks otsustanud valitsused on rõhutanud, et tegu on vaid ajutise ettevaatusabinõuga, kuna seost AstraZeneca vaktsiini ja osa patsientide vereprobleemide vahel pole leitud. Paljud neist lähtuvad omaenda kohalike terviseametite soovitustest. Üheks erandiks oli eile Prantsusmaa president Emmanuel Macron , kes andis vastava korralduse välja vaatamata sellele, et riigi ravimiamet oli varem soovitanud AstraZeneca kasutamist jätkata. Prantsuse valitsuse allikad ütlesid Politicole, et kaalutlus oli puhtpoliitiline ja oli tingitud soovist Saksamaa eeskuju järgida. “Lähtume pigem Euroopa ühtsusest kui tegelikust kahtlusest,” kommenteeris ühe ministeeriumi nõunik.



Ühendkuningriigi teatel pole nende patsientide juures sellised anomaaliaid täheldatud ja vaktsiini peetakse ohutuks. Austria kantsler Sebastian Kurz lubas reedel avalikkuse rahustamiseks, et laseb endale avalikult AstaZeneca vaktsiini süstida. Soome ravimiamet kinnitas täna, et esialgu pole vaktsineerimise peatamiseks põhjust. Ka näiteks Poola ja Belgia valitsuse sõnul kaaluvad vaktsineerimise eelised AstraZeneca puhul võimalikud riskid üles. “Vaktsineerimisega viivitamine oleks praegu vastutustundetu,” ütles Belgia tervishoiuminister Frank Vandenbroucke.

AstraZeneca esindajad ütlesid, et nende tootega vaktsineeritud 17 miljonit eurooplast puudutavas järeluuringus ei ole leitud märke suurema trombiriski kohta üheski vanuse- või soogrupis. Firma ütles pühapäeval tehtud avalduses, et nende andmeil on EL-is ja Suurbritannias vaktsineeritud inimeste puhul teatatud 15 veenitrombi juhtumist ja 22 obstruktiivse kopsuhaiguse juhtumist. “Juhtumeid on isegi märksa vähem kui võiks sama suures inimhulgas eeldatavalt tekkida loomulikul teel,” öeldakse AstraZeneca teates. “Samasugused näitajad on ka teistel kasutusloaga vaktsiinidel.”

Reutersi teatel hoiatavad paljud Euroopa eksperdid, et AstraZeneca kasutamise peatamine teeb kahju rohkem kui kasu. Müncheni Shwabigi kliiniku nakkusosakonna juht Clemens Wendtner aga nimetas Saksa valitsuse ettevaatust põhjendatuks. Ta ütles Reutersile, et AstraZenecaga vaktsineeritute trombijuhtumite arv paistab seniste teadete põhjal juba suurem kui juhuvalimi puhul eeldada võiks. Wendtneri sõnul peaks tromboose keskmiselt esinema kaks kuni viis juhtumit miljoni inimese kohta aastas. Saksamaal AstraZenecaga vaktsineeritud 1,7 miljoni inimese seas on aga vaid mõne kuu jooksul tuvastatud juba seitse ajuveeni tromboosi juhtumit. See number on Wendtneri sõnul märkimisväärselt kõrge ja väärib eraldi uurimist.

Euroopa ravimiamet (EMA) on lubanud kõiki trombijuhtumeid uurida, kuid seni pole märki, et need oleksid olnud tingitud vaktsineerimisest. Esmaspäeva õhtul tehtud avalduses ütles EMA, et veretrombidega seotud juhtumeid on esinenenud väga väikesel arvul vaktsiini saanud inimestel. “Tuhandetel inimestel EL-is tekivad trombid erinevatel põhjustel igal aastal,” lisas EMA. “Juhtumite arv vaktsineeritute seas ei paista olevat suurem kui üldpopulatsioonis.” Londoni troopiliste haiguste kooli viroloogiateadlane Polly Roy avaldas Deutsche Welles arvamust, et leitud mõnikümmend juhtumit ei olnud ilmselt tingitud vaktsiinist. “Võib-olla olid neil mingid pikaajalised tervisehädad,” oletas Roy.

