Enamik Euroopast on pannud AstraZeneca vaktsiinile pidurit, teised peavad seda ülepingutamiseks

Taani neljapäevane otsus AstraZeneca vaktsiini kasutamine täielikult peatada käivitas euroliidus doominoefekti. Kui enne seda olid riigid piirdununud ühe konkreetse vaktsiinipartii riiulile jätmisega, siis taanlaste otsusele järgnesid riburada samasugused teated Bulgaariast, Iirimaalt ja Hollandist. Esmaspäeval liitus ettevaatlike leeriga ka Saksamaa, kelle eeskuju järgisid kohe ka Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania. Täna pärastlõunaseks on AstraZeneca vaktsiini kasutamine peatatud enam kui pooltes EL-i riikides, sealhulgas Rootsis ja Lätis. Ülejäänud järgivad ÜRO terviseorganisatsiooni ja Euroopa ravimiameti (EMA) tungivaid soovitusi vaktsiini kasutamist jätkata. Kaugematest riikidest peatati vaktsiini kasutamine sel nädalal Indoneesias.

Kõik keelu kasuks otsustanud valitsused on rõhutanud, et tegu on vaid ajutise ettevaatusabinõuga, kuna seost AstraZeneca vaktsiini ja käputäie patsientide vereprobleemide vahel pole leitud. Paljud neist lähtuvad omaenda kohalike terviseametite soovitustest. Üheks erandiks oli eile Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kes andis vastava korralduse välja vaatamata sellele, et riigi ravimiamet oli varem soovitanud AstraZeneca kasutamist jätkata. Prantsuse valitsuse allikad ütlesid Politicole, et kaalutlus oli puhtpoliitiline ja oli tingitud soovist Saksamaa eeskuju järgida. “Lähtume pigem Euroopa ühtsusest kui tegelikust kahtlusest,” kommenteeris ühe ministeeriumi nõunik.