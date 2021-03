Euroopa ravimiameti direktor: AstraZeneca vaktsiini hindamise tulemustest teavitatakse neljapäeval

Cooke ütles, et tahtis rõhutada, kui tõsiselt olukorda võetakse. Eelmisel nädalal kontrollisid EMA organid trombikahtluste kohta tulnud informatsiooni ning teatati selgelt, et vaktsiini kasu on endiselt suurem kui kahjud.

Cooke teatas, et ei kavatse praegu rääkida teadusliku uurimise tulemustest, vaid protsessist ja ajakavast.

Cooke ütles, et olukord ei ole ootamatu. Kui miljoneid inimesi vaktsineeritakse, ilmneb selle järel erinevaid sümptomeid. EMA ülesanne on Cooke’i sõnul välja selgitada, kas tegemist on tõelise kõrvalmõju või juhusega.

Cooke rääkis EMA ohutuskomitee koosseisust. Selles on eksperdid, ka spetsiaalselt veresoonte ummistuste eksperdid, kes peavad välja selgitama, ka vaktsiini ja veresoonte ummistuste vahel on seos. See nõuab hoolikat ja detailset analüüsi.

Cooke ütles, et eelmisel nädalal koguneti asja arutama mitu korda. Eksperdid kogunesid juhtumitele hinnangut andma ka täna. Cooke’i sõnul on raporteeritud juhtumeid juurde tulnud, kui arutelu selle teema ümber on hoogustunud. Neljapäeval koguneb EMA eksperte kuulama ja teavitab seejärel hindamise tulemustest avalikkust.

Cooke’i sõnul ei ole tõendeid, et sümptomeid põhjustaks vaktsiin, kliinilistel katsetustel selliseid kõrvalmõjusid ei esinenud. Vaktsineeritutel ei ole esinenud rohkem veretrombe kui rahvastiku hulgas üldiselt.

Küsimusele Saksamaalt teatatud surmajuhtumite kohta vastas Cooke, et juhtumite kohta tuleb pidevalt uusi detaile. On näha, et juhtumid võivad olla seotud teatud gruppidega, aga praegu ei saa seda rohkem kommenteerida.

Cooke’ilt küsiti ka, kas sümptomid on seotud mingi kindla vaktsiinipartiiga.

Cooke vastas, et alguses kahtlustati, et nende kõrvalmõjudega on seotud teatud vaktsiinipartiid. Eksperdid uurivad, kas tootmisprotsessis võib olla mingi vahelduvust, mis võiks põhjuseks olla.

Küsitakse ka, kas on mõistlik vaktsineerimine katkestada, kui kasu on suurem kui kahju.