Helsingi linna tervishoiujuht: viiruse tee Eestist Soome on praegu hästi tõkestatud

Helsingin Sanomate sõnul on mure piiri lekkimise pärast tõusnud taas tõsiselt esile Eesti halvenenud koroonaolukorra pärast.

Soome on ajalehe teatel endiselt Euroopas piirikontrolli seisukohalt erand, sest seal ei nõuta reisijatelt varem tehtud koroonatesti tulemust.

Viiruse tee Eestist Soome on Helsingi sadamates praegusel hetkel hästi tõkestatud, kinnitas Helsingin Sanomatele Helsingi linna tervishoiuteenuste juht Leena Turpeinen. Positiivsete osakaal kõigist testitutest on alla kahe protsendi.

„Enam kui 90 protsendil kõigist maksvatest klientidest on esitada negatiivne testitulemus. Ülejäänud alla kümne protsendi reisijatest on varustuskindlustöötajad, nagu masinate remontijad, ja nende arv on väga marginaalne. Siiski suunatakse ka neid testima,” ütles Turpeinen.