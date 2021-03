FOTOD | Haabersti tunnelid said ainulaadse valguslahenduse

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on Haabersti ringristmik üks linna tähtsamaid liiklussõlmi, mille kavandamisel peeti oluliseks kasutada põnevaid ja säästlikke valguslahendusi. "Rocca al Mare viaduktile sai juba eelmisel aastal dünaamiline valgustuslahendus paigaldatud, nüüd on rõõm teada anda, et valmis on saanud ka erilahendustega valgustus Loomaaia ja Suurhalli tunnelites. Tunnelite käiguteed on valgustatud parimal võimalikul moel ning kogu üldpilt on visuaalselt atraktiivne," ütles Klandorf.