Riik alustas COVID-19 vaktsineerimise ja ohutu käitumise kampaaniat

“Vaktsineerimisest tekkiv kaitse aitab meil ühiskonnana kaua oodatud tavapärase elu juurde naasta,” ütles Terviseameti peadirektor Üllar Lanno. “Eestis on COVID-19 haiguse vastu vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud juba üle 100 000 inimese ja see arv suureneb iga päevaga. Praegu on esmatähtis, et jõuaksime kiires tempos ära vaktsineerida kõik need inimesed, kes on COVID-19 haiguse suhtes kõige haavatavamad. Siit edasi, hiliskevadise vaktsiinikoguste suurenemisega avaneb vaktsineerimise võimalus ka kõigile teistele soovijatele, sest vaktsiine on tellitud iga inimese jaoks. On oluline, et igaüks meist vaktsineerimise võimalust kasutaks.“