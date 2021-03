Kaja Kallas: erasektoris töötavad õed, palun tulge haiglatele appi

"Haiglad vajavad oluliselt rohkem meditsiiniõdesid, kui neil praegu on, eriti intensiivravioskustega õdesid," ütles Kallas. "Nii teen üleskutse – erasektoris töötavad õed, kel vähegi võimalik, palun tulge haiglatele appi. Eriti oodatakse teid kriisistaabi juhi kinnitusel PERH-is, Lääne-Tallinna keskhaiglas, Ida-Tallinna keskhaiglas ja Rakvere haiglas. Praegu, kui oleme nakatumiste haripunktis, on just see hetk, kus teid on väga vaja, et see raske periood haiglates seljatada."