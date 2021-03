Ida-Tallinna keskhaigla avas neljanda COVID-osakonna. Haiglajuht: suurim mure on personalinappus

ITK juhatuse esimehe dr Ralf Allikvee sõnul on see praegu maksimum, mida haigla endale lubada saab. "Suurim probleem on meie haiglas personalipuudus. Juba ammu oli näha, et õdedest on puudus – need, kes täna õpivad koolis, asendavad vaevu ära need, kes lähevad pensionile," rääkis ta. "Need 151 voodikohta on meie personali hulka arvestades praegu meie lagi," ütles Allikvee. Ta lisas, et edaspidi saab uute COVID-kohtade lisamine olema väga problemaatiline.