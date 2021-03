ERISAADE | Kas vastuseis tõmbab Tartusse kultuuritempli rajajatel vaiba jalge alt? Meer Urmas Klaas: riigi rahastus on kriitiliselt oluline

Hoone asukohaks on idee tasandil kaubamaja ja raekoja platsi vaheline park. Süku oleks koduks linnaraamatukogule ja kunstimuuseumile, lisaks saaks seal korraldada erinevaid üritusi. Urmas Klaas (Reformierakond) märgib, et hoonest on unistuste tasandil räägitud aastakümneid. Mainitud park jäi sõelale, kuna on hästi ligipääsetav ja tervik sobiks linnapilti.

Eelmisel nädalal otsustas riigikogu kultuurikomisjon, et Süku on 11 riiklikult tähtsa kultuuriehitise hulgas, mille seast valitakse aasta esimeses pooles toetuse saajad. 505 kultuuritegijat saatis riigikogule omakorda kirja, kus avaldavad Süku rajamisele toetust. Vastulöögina on kriitikanootidega tulnud välja Tartu opositsiooniparteid eesotsas Keskerakonnaga, lisaks kogutakse aktivistide poolt allkirju petitsioonile, mis on samuti hoone parki rajamise vastu (täna hommikuse seisuga üle 3000 allkirja).

Mis puudutab opositsiooni, siis Klaas näeb siin ka poliitmänge. Ta viitab, et kui Keskerakond oli ise koalitsioonis, olid nad tema sõnutsi igati projekti poolt. "On näha kohalike valimiste tulekut, võimalust end nähtavaks teha," torkab ta. Klaas ütleb, et diskussioon asukoha teemal on üleüldiselt hea, aga kui poliitilised jõud teevad seda omakasu teenimise võimalusena, on see tegevus, mis võib nõrgestada Tartu positsiooni rahajagamisel.

Riiklik toetus on linnale pehmelt öeldes tähtis. Hoone rajamine läheks kokku maksma umbes 60 miljonit eurot. Plaani kohaselt oleks riiklik toetus 40 miljonit eurot, linna tugi 15 miljonit eurot ja erasektor (parkla) viis miljonit eurot. Kui riigikogust tuleks roheline tuli, läheks asi peagi edasi juba rahvusvahelise arhitektuurikonkursiga. Mis ajaks see valmiks, kas juba 2024. aastaks, mil Tartu on Euroopa kultuuripealinn? "2024 on kohe käes, nii kiiresti pole võimalik, võtab aega. Räägime natuke hilisematest aastatest, aga ettevalmistused käivad."