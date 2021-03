Oluline! Mida pead viiruse ajal kodustes tingimustes liigsete kilode kaotamisel kindlasti teadma?

Stockholmi dieet

On tõestatud, et sotsiaalsete kontaktide piiramine vähendab COVID-19 viiruse levimisohtu. Üks koht, kus inimesed kõige sagedamini teistega kokku puutuvad, on toidupood. Loe ja saad teda, kuidas oma toidumenüüd paremini planeerida, et käiksid poes võimalikult harva, ning veendu, et hädaolukord on sobiv aeg maitsvalt toitumiseks ja samal ajal liigsete kilode kaotamiseks.