AstraZeneca vaktsiini pausile pannud riikidega ühines Rootsi

„Vaktsiini kohta on olemas head teadmised, aga ikkagi on tähtis, et me paneme nüüd vaktsineerimise pausile, kuni EMA on välja uurinud, kas neil juhtumitel võib olla seos vaktsineerimisega,” ütles Tegnell.

„Nagu ma olen ravimiametist aru saanud, ilmnevad need kõrvalmõjud väga kiiresti, aga on väga haruldased. Kui on terved nooremad inimesed, on kõrvalmõjude suhtes väga väike tolerants. Me ei saa lubada, et on kõrvalmõjusid nooremate inimeste hulgas,” ütles Bergström.