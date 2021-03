GRAAFIKUD | Ööpäevaga lisandus 1463 uut koroonapositiivset, haiglaravi vajab 687 patsienti

16. märtsi seisuga on tervenenud 60 376 inimest. Neist 42 174 inimese (69,9 protsenti) haigusjuhtum on lõpetatud, 18 020 inimese (30,1 protsenti) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 141 912 inimesele, kellest 52 932 on saanud mõlemad doosid. Ööpäeva jooksul manustati 3638 doosi, kokku on manustatud 194 844 vaktsiinidoosi. Iga kaheksas täiskasvanu vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga COVID-19 haiguse vastu.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 1 046 750 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 87 548 (8,4 protsenti. testide koguarvust).

Terviseamet soovitab Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni alla laadida mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. “Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli,” kinnitab terviseamet. Loe lisa www.hoia.me.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 270 200 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 5517 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 1101.

Selleks, et HOIA saaks lähikontaktseid teavitada, peab see olema alla laaditud ja aktiveeritud enne haigestumist. Haigestunuks märkimise järel on HOIA oma eesmärgi täitnud ja lakkab teavitusi saatmast. Peale tervenemist on kasutajal võimalik taas HOIA alla laadida või selle seadetest oma andmed kustutada ning see alustab tööd otsast peale.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Haigestumuse intensiivsus Eestis on väga kõrge

"COVID-19 olukord on väga kriitiline, haigestumus on kõrge kogu Eestis. Praegu levib hoogsalt koroonaviiruse nakkavam tüvi. Haiglasse pöördub üha enam inimesi ja seal on vabad vaid loetud kohad. Uusi voodikohti suudetakse avada plaaniliste ravikohtade arvelt," rõhutab terviseamet.

Viiruse leviku tõkestamiseks rakendab valitsus inimestevaheliste kokkupuudete vähendamiseks rangeid piiranguid. Nakatumiste vähendamiseks suletakse kuuks ajaks kaubandus, avatuks jäävad vaid esmavajalikud poed, samuti lähevad kinni kõik toitlustusasutused. Suletakse kogu meelelahutus ja avalikud üritused. Nakkusohu vähendamiseks hakkab väljas kehtima taas 2+2 reegel, siseruumides ei ole sportimine ja huviharidus lubatud.

Infot koroonaviiruse, COVID-19 haiguse ja vaktsiinide kohta otsi ainult usaldusväärsetest allikatest. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt www.vaktsineeri.ee. Lisainfot COVID-19 kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki-lehelt.