Navalnõi saatis sotsiaalmeedias terviseid „meie sõbralikust koonduslaagrist”

„Kõigile tervitused „Tugevdatud kontrolli sektorist A”. Olen sunnitud tunnistama, et Venemaa vanglasüsteem suutis mind hämmastada. Ma ei kujutanud ette, et on võimalik rajada tõeline koonduslaager saja kilomeetri kaugusele Moskvast,” kirjutas Navalnõi, vahendab RBK.

Navalnõi sõnul ei ole koloonias mingit vihjet vägivallale. Kuigi „valvel seisvate ja liiga palju pead pöörata kartvate süüdimõistetute pinges pooside järgi” võib teha järelduse, et varem on koloonias seda olnud, arvas Navalnõi.

„Ütlen ausalt, ma isegi ei mäleta kohta, kus kõik räägivad nii viisakalt ja mingis mõttes lahkelt,” lisas Navalnõi, märkides, et koloonia territooriumil on keelatud mittenormatiivne sõnavara ja žargoonisõnad.

Navalnõi kirjutas ka, et kogu koloonia territooriumil on valvekaamerad ja iga väikseimagi rikkumise korral koostatakse raport. Navalnõi pakkus, et see toimub seetõttu, et „keegi üleval pool on lugenud Orwelli „1984” ja öelnud: „Ahhaa, lahe. Teeme ka sellise. Kasvatus inimlikkusest vabastamise läbi.””.

Navalnõi märkis, et kui kõike toimuvat huumoriga võtta, siis elada võib. „Ma nimetangi endamisi oma uut kodu „meie sõbralikuks koonduslaagriks,” kirjutas Navalnõi.

Navalnõi sõnul on koloonia must-valges argipäevas ka värvilisi hetki. Näiteks tõi Navalnõi selle, et tema vanglariietusel on silt nime ja fotoga, mida rõhutab „ilus punane” riba, mis tähendab seda, et süüdimõistetul on kalduvus põgenemisele. „Öösel ärkan ma iga tund selle peale, et minu voodi kõrval seisab mees bušlatis. Ta filmib mind kaameraga ja ütleb: „Kell 2.30, süüdimõistetu Navalnõi. Profülaktilisest arvestusest mahavõtmine põgenemisele kalduvana. Kohal.” Ja mina uinun taas rahulikult, mõeldes sellele, et on inimesi, kes mind meeles peavad ega kunagi silmist ei kaota,” kirjutas Navalnõi.