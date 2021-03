Interfax: Venemaa kolmas koroonavaktsiin CoviVac võetakse kasutusele enne märtsi lõppu

„Tšumakovi-nimelise keskuse vaktsiin lubatakse tsiviilkasutusse enne märtsi lõppu, võimalik, et juba järgmisel nädalal. See tähendab, et CoviVac täiendab Vene Föderatsioonis vaktsineerimiseks kättesaadavate preparaatide arsenali,” ütles allikas Interfaxile.