VILJA KÜSIB | Jaanus Karilaid: Keskerakond ja Reformierakond on teineteist 14 aastat vaenanud. Meie valija on segaduses

Mõlemad tegurid olid kaalukad – nii prokuratuuri pressikonverents kui ka EKRE eelnevad tegemised. Õpetussõnad endisele koalitsioonipartnerile võiksid kõlada: võimulolemine tähendab tohutut vastutust; iga sõna ja tegu on luubi all. Mina soovitaksin rohkem pühenduda poliitikate kujundamisele ministeeriumites. EKRE lubas koos Keskerakonnaga e-valimised turvalisemaks teha. Selle kahe aasta jooksul ei jõudnud EKRE isegi auditit läbi viia. Pigem oleksid nad pidanud keskenduma oma võimekusele poliitikaid luua, selle asemel et mujalt probleeme sisse tassida ja neid refereerida. Nad läksid kergema vastupanu teed.

Igasse suhtesse – ka poliitikas – minnakse idealismiga. Partnerid õpivad iga päev. Koalitsioonipartneri retoorika, tõsi, muutus väga väsitavaks. Oli arusaamatu, miks peaks käima liitlasi nende õuel pidevalt solvamas. Ajakirjanikud võtsid meelsasti igast valest lausest kinni. Kripeldama jäi see, et EKRE õppimisvõime valitsusvastutust kandes jättis soovida. Tundub, et neile meeldibki olla opositsioonis. Nad tahavadki pidevalt vaenlast otsida ja püüda ühiskonnas protestihääli. Võib-olla õpivad nad opositsioonis, et poliitikat saab teha ainult koos liitlastega – mitte kõiki sõimates ja solvates.

Iga suhte läbisaamine on mõneti ka kurb. Koalitsioonis Isamaa ja EKREga 2019-21 sai tehtud palju häid asju. Mul on komme võtta möödunust kaasa positiivne. Me tegime tegusid ja otsuseid, võtsime riigilaenu ja investeerisime. Mina kui Haapsalu volikogu esimees leian, et keskvalitsusest oli väga palju abi. Koostööformaat EKRE ja Isamaaga sai aga läbi. Oli unistus teha koostööd neli aastat, see ei täitunud mitmel põhjusel. Nüüd on meil uus koostöö, Reformierakonnaga. Eks näis, kuidas sellega läheb.

Kui me teiega viimati Postimehes kohtusime, ütlesite, et teil on uhke tunne EKRE-ga koalitsiooni minna. Kui palju on sellest uhkusest tänaseks järele jäänud?

Rõhutan, et pärast 2019 parlamendivalimisi oli see formaat väga mõistlik. Rahanduspoliitikas murti paradigmasid Keskerakonna juhtimisel.

Õpetate meelsasti EKREt, kuid ehk vajaks õpetussõnu ka teie partei? Keskerakonnal, kes kuulub ka uude valitsusse, langeb reiting kivina, EKREl opositsioonid seevastu tõuseb. Kuidas langusest välja tulla?

Keskerakond on harjunud õpetussõnu kuulama. Meid on ajakirjandusväljaanded õpetanud üle viieteistkümne aasta: kuidas erakonna esimeest valida, kuidas olla ja mida teha, kellega koostööd teha. 2015 EMORi uuringu järgi oli Keskerakonna toetus 13 protsenti, Vabaerakonnal peaaegu 22 protsenti. Selle uuringuga võrreldes on Keskerakond toetust tublisti suurendanud, Vabaerakonda enam ei ole. Sotsioloogid lubasid ka Bidenile suurt võitu, see kujunes aga väga napiks. Keskerakonnale on kadu ja hävingut aeg-ajalt ikka kuulutatud, eriti konkurentide poolt, aga me oleme igast kriisist õppinud.

Palun, vastake küsimusele. See oli: kuidas praegusest langusest välja tulla?

Sellel on põhjus. Keskerakond ja Reformierakond on teineteist 14 aastat vaenanud. Oleme olnud kaevikutes, teineteisele vastandunud. Meie valija on hetkel veel segaduses ja tahab näha, missugust poliitikat me koos Reformierakonnaga ajame.

Te vastandute ka praegu. Jüri Ratas õpetab kogu aeg Kaja Kallast, kuidas riiki juhtida, ja tunneb end märksa mugavamalt Urmas Reinsalu seltsis.

Ega sõprussuhteid ei saa poliitikas ära keelata. Reinsalu ja Ratas on koos neli aastat valitsusvastutust kandnud, loomulikult on pikad ja pingelised tööpäevad neid lähendanud. Tore, et poliitikas suudetakse ka sõbrad olla.

Miks siiski Keskerakond koalitsioonisiseseid suhteid õõnestab? See ei mõju hästi, kui üks pidevalt teist kritiseerib.

Olen lugenud Jüri postitusi Kaja ja valitsuse kohta. Pigem on need heatahtlikud. Jüri oli kriisi epitsentris, kui see algas.

Ma ei ole sugugi ainus ajakirjanik, kelle meelest need ei ole läbini heatahtlikud.