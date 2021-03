Vaktsineerimise kõrvalmõjud on organismi normaalne reaktsioon, aga kuidas neid leevendada?

Perearst Karmen Jolleri sõnul on kõigi kolme Eestis kasutatava koroonavaktsiini kõrvaltoimed võrdlemisi sarnased. Ta oletab, et AstraZeneca vaktsiini kõrvalmõjude esile kerkimisel on kaks põhjendust: seda tehakse peamiselt noorematele inimestele ning erinevalt Pfizeri ja Moderna koroonavaktsiinidest on AstraZeneca süstil suuremad kõrvalmõjud peale esimest, mitte peale teist süsti.

Nooremate inimeste immuunsüsteem on aga erksam, mistõttu tekib neil vaktsiinile tugevam reaktsioon ning paljud vaktsineeritud ei ole veel saanud teist Moderna või Pfizeri süsti, mis peaksid olema esimesest tugevamate kõrvaltoimetega.

AstraZeneca vaktsiinil on esinenud veidi enam kõrvaltoimeid, kuid see on normaalne



Jollerile sekundeerib ka Tartu ülikooli peremeditsiini professor Ruth Kalda . Ta küll nendib, et AstraZeneca vaktsiini puhul on kõrvaltoimetest teatatud ehk veidi rohkem, kuid samas ei erine need kuidagi Moderna ning Pfizeri vaktsiinide kõrvaltoimetest. Ainsa erinevusena toob Kalda välja, et AstraZenecaga vaktsineeritute puhul võib harva lisasümptomina täheldada iiveldust.



Kalda räägib veel, et tema on perearstikeskuses AstraZenecaga kaitsepookinud sada inimest ning tugevamaid kõrvaltoimeid on neist tekkinud vaid paaril. “Samas ühelgi neist polnud otseselt arstiabi vaja,” lisab Kalda.

Joller räägib, et kõrvaltoimete esinemine on täiesti normaalne: “Vaktsineerimise järel tekib täpselt sama reaktsioon, mis haigestudes. Vaktsiin petab organismi ära, jättes mulje, et tegemist oleks justkui ohtliku sissetungijaga, mis vajab kiiret antikehade tootmist.” Seetõttu võivadki tekkida näiteks süstekoha põletik ja palavik, üldine halb enesetunne ja lihasevalud. Joller seletab, et selles ongi vaktsineerimise mõte: “Kui tuleb päriselt ohtlik haigustekitaja, siis on antikehad organismis juba olemas.”

Mida teha kõrvaltoimete ilmnedes?