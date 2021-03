Euroopa ravimiamet: AstraZenecast saadav kasu kaalub võimalikud riskid üles

Trombijuhtumite uurimist jätkava EMA soovituse kiuste sai Hispaaniast hilisõhtul juba neljas Euroopa Liidu suurriik, mis peatas võimalike raskete kõrvaltoimete tõttu ajutiselt AstraZeneca vaktsiini kasutamise. Varem esmaspäeval teatasid seesugusest otsusest Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia, aga ka Läti, Portugal ja Sloveenia. Juba eelmise nädala lõpus tegid otsa lahti Holland, Island, Iirimaa, Norra ja Taani.

“Veretrombidega seotud juhtumid, millest mõnel on ebatavalisi jooni, näiteks trombotsüütide (vereliistakute) vähesus, on esinenud väga väikesel arvul vaktsiini saanud inimestel. Tuhandetel inimestel tekivad Euroopa Liidus trombid igal aastal erinevatel põhjustel. Trombembooliliste juhtumite arv vaktsineeritute seas ei tundu olevat suurem kui üldpopulatsioonis,” märkis EMA.

“Uurimist on nädalavahetusel jätkatud ja lähipäevil viiakse läbi kõigi trombembooliliste juhtumitega seotud andmete range analüüs,” kinnitas Euroopa ravimiamet. “Eksperdid uurivad üksikasjalikult kõiki olemasolevaid andmeid ja konkreetseid juhtumeid puudutavaid kliinilisi asjaolusid, et teha kindlaks, kas neis võis rolli mängida vaktsiin või olid need tõenäoliselt tingitud muudest põhjustest.”

“Oleme oma uurimist jätkates endiselt seisukohal, et AstraZeneca vaktsiinist saadav kasu COVID-19 ennetamisel kaalub üles kõrvaltoimete riski”, teatas EMA. “COVID-19 pandeemia on ülemaailmne kriis, millel on laastav tervislik, sotsiaalne ja majanduslik mõju ning millega kaasneb suur koormus Euroopa Liidu tervishoiusüsteemidele. Vaktsiinid aitavad kaitsta inimesi haigestumise eest, eriti tervishoiutöötajaid ja haavatavaid rühmi, näiteks vanemaid või krooniliste haigustega inimesi.“

“Inimesed, kes on aga saanud vaktsiini ja kellel esineb muresid, peaksid pöörduma vastava tervishoiuasutuse poole. On oluline, et inimesed, kes kahtlustavad, et neil on pärast vaktsineerimist esinenud [tõsised] kõrvaltoimed, teataksid sellest riiklikule ravimiametile või vastavale tervishoiutöötajale, kes oskab neid aidata,” märkis EMA.