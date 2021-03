FOTOD | Kultuurikeskus Tartu Keskparki? Sajad kultuuritegelased avaldavad tulist poolehoidu, osa elanikke ja poliitikuid on vastu

"Keskparki pole aastaid arendatud, nii et valdavalt on sellest saanud (kui laste mänguväljak välja arvata), vaid läbi kõndimise koht. Selline keskne park aga võiks just pargina olla tartlastele ja ka linna külalistele ligitõmbavam koht, kui see praegu on. See peaks olema park, kus oleks tegevust nii noortele kui ka vanematele, nii tartlastele kui ka linna külalistele," seisab pöördumises.