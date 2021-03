ERISAADE | Marko Mihkelson: vaja on aktiivset vaktsiinidiplomaatiat. Kohti, kust võiks doose saada, on mitu

Venemaaga käib diplomaatiline jõukatsumine vaktsiiniküsimuses

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson muretses Delfi „Erisaates“ ka teise vaktsineerimisse puutuva tahu üle, milleks on Venemaa selleteemalised avantüürid Euroopas, nii diplomaatilises mõttes kui infooperatsioonide näol.



„Paraku on [vaktsineerimise] valdkonans ka väga tõsine diplomaatiline jõukatsumine ja infooperatsioon käimas. Kui mõtleme, kuidas meie naaberriik on juba enne pandeemiat kasutanud just vaktsineerimisteemat oma mõjutusoperatsioonides. Teame ju, et ühiskondades on vaktsineerimine ka ilma praeguse teemata olnud küsimus. Rääkimata siis sellest, et Venemaa on lahkelt pakkunud oma vaktsiini Sputnik V-d mitmetele EL-i riikidele ja Ungari, Slovakkia ning ka Tšehhi on ootamata ära Euroopa ravimiameti (EMA) menetlust, ka need vaktsiinid vastu võtnud,“ kirjeldas Mihkelson olukorda. Samal ajal, kui nö aidatakse Euroopat, aga ei suudeta Venemaal endal kuidagi vaktsineerimist tegelikult käivitada. „Teame, et Venemaa enda vaktsineerimise tase on vaid 3,5 miljonit inimest 140 miljonilisest elanikkonnast,“ tõi Mihkelson välja kehva näitaja.



Mihkelson rääkis saates, et Venemaa infooperatsioonide riskide maandamiseks on oluline selge strateegiline riiklik kommunikatsioon ning ka Eesti meediakanalite toimetuste hea töö.