Vatikan: katoliku kirik ei saa samasooliste abielusid õnnistada

Vatikani usudoktriini kongregatsioon andis selle otsuse välja vastuseks mõnede koguduste küsimustele ja sammudele anda selliseid õnnistusi märgina selle kohta, et geid on katoliku kirikusse oodatud, kuigi kirik samasooliste abielusid ei luba, vahendab Reuters.

Kongregatsioon teatas, et paavst Franciscus kiitis selle vastuse heaks, ja lisas, et see pole mõeldud ebaõiglase diskrimineerimise vormina, vaid pigem meeldetuletusena liturgilise riituse tõe kohta.