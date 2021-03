Delovoi Peterburg: Leningradi oblast tahab oma kvoodi arvelt Eesti elanikke vaktsineerida – rohkem poliitika kui meditsiin

„Kokku on Kingissepa rajooni toimetatud 3100 komplekti vaktsiini. Suurendame kogust kohe, kui tuleb uus partii,” teatas komitee.

DP kirjutab, et selle idee realiseerimist võivad segada bürokraatlikud raskused, nagu näiteks piiri ületamine. Lisaks sellele peavad Eestis elavad Venemaa kodanikud registreeruma Venemaa riigiteenuste portaalis ja esitama terve pataka dokumente: individuaalse isikukonto kindlustusnumbri (SNILS), kohustusliku meditsiinikindlustuse poliisi ja passi.

„Siin on rohkem poliitikat kui meditsiini,” kommenteeris Peterburi erakliiniku CORIS Assistance peadirektor ja peaarst Lev Averbahh. „Vaevalt sõidavad Narva elanikud massiliselt Ivangorodi ennast vaktsineerima. Võib-olla keegi ka tahab, aga raskused seisnevad piiriasjades.”

Et lasta end täielikult Sputnik V-ga vaktsineerida, tuleb lasta süstida kaks doosi kolmenädalase vahega. Seega tuleks Eestis elavatel Venemaa kodanikel kaks korda Venemaal käia. Venemaa valitsuse otsus 29. aprillist 2020 nr 1170-r näeb aga ette, et venemaalased, kellel on välismaal alaline elamisluba, võivad Venemaalt välja sõita vaid ühe korra. Mingeid piiriületuse lihtsustusi või „rohelist koridori” praegu ei ole.