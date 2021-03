Hollandi tervishoiuminister: AstraZeneca vaktsiin on ohutu, pausinuppu vajutati ettevaatusest

De Jonge ütles, et teda teavitas eile Hollandi ravimiamet (CBG), vahendab NOS.

„Taanis ja Norras on teatatud kuuest juhtumist, mille kohta on vajalik edasine uurimine,” ütles De Jonge. Jutt käib haruldasest kombinatsioonist, kus ühelt poolt tekib tromboos ja teiselt poolt on vähenenud vereliistakute arv, mis võib põhjustada verejooksu.

„Signaalid, millest Euroopa Ravimiamet EMA rääkis kuni eelmise neljapäevani, olid tromboosikaebused. Iga tund saab kümme inimest tromboosi, nii et see ei ole haruldane kaebus, kui vaktsineerida suurt hulka inimesi,” ütles De Jonge. „Nüüd on jutt trombide tekkimise ja vereliistakute madala arvu kombinatsioonist. Ja see kombinatsioon on haruldane.”

De Jonge rõhutas, et seni ei ole kindlaks tehtud, et selle haruldase kombinatsiooni põhjustab vaktsineerimine. „On alles küsimus, kas üleüldse on mingit seost. Aga meie ravimiameti sõnul on piisavalt põhjust nüüd pausinuppu vajutada. Loodame, et saame mõne nädala pärast jätkata. Sest meil on ka seda vaktsiini väga vaja.”

Hollandi ravimiameti esindaja Ton de Boer ütles NOS Radio 1 saatele „Journaal”, et inimesed, kellele on AstraZeneca vaktsiini süstitud, ei peaks muretsema. „Kui te näete pärast vaktsineerimist mingeid siniseid plekke, mis võivad viidata tromboosile, peate arsti juurde minema. Aga võimalus, et see juhtub, on äärmiselt väike.”

De Boeri sõnul peatati vaktsineerimine kaheks nädalaks, sest seda aega on vaja, et hinnata, mis täpselt toimub. Seda teeb Euroopa Liidu 27 liikmesriigi ühine hindamiskomisjon. „Nad uurivad kõiki teateid. Ja siis teame me ka, kas see tuleb vaktsiinist,” ütles De Boer.