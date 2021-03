Angela Merkeli erakond CDU sai Saksamaa kahe liidumaa valimistel ajaloo halvima tulemuse

Rheinland-Pfalzis jääb ilmselt paika sama koalitsioon. Sealne sotsiaaldemokraadist peaminister Malu Dreyer kogus 35,7% häältest vaatamata sellele, et SPD ei ole suutnud riigi tasemel Merkeli väiksema partnerina oma profiili hoida.

Valimistulemused kahel liidumaal annavad taganttõuke rohelistele, kes on üleriiklike küsitluste järgi CDU järel populaarsuselt teisel kohal ning suurendasid oma toetust nii Baden-Württembergis kui ka Rheinland-Pfalzis 2-3 protsendipunkti võrra.

Oma ainsa liidumaa peaministri Kretschmanni näol on rohelised näidanud, et suudavad olla valitsuses pragmaatilised ja edukad, mitte ainult opositsioonis nõudmisi esitada.

Paremäärmuslik Alternatiiv Saksamaale (AfD) ei saavutanud edu ainsa erakonnana, kes on otseselt vastu liiduvalitsuse koroonaviirusealasele lukustamiskursile, ja kaotas mõlemal liidumaal hääli.

AfD toetus jäi nii Baden-Württembergis kui ka Rheinland-Pfalzis siiski umbes kümnele protsendile hoolimata sellest, et Saksamaa sisejulgeolekuteenistus Põhiseaduse Kaitse Liiduamet ( BfV ) võttis AfD üleriiklikult jälgimise alla.

Valimised olid esimene proovikivi CDU uuele juhile Armin Laschetile, kes loodab septembris liidukantsleriks kandideerida. Tal seisab nüüd ees raske võitlus, et veenda erakonnakaaslasi, et tal on vajalik autoriteet erakonna maine parandamiseks pärast vaktsineerimiskampaania nõrka algust ja maskiostuga seotud korruptsiooniskandaali.