Soome piirkonnavalitsusamet lükkas ümber riigi valitsuse väited suurte koroonalekete kohta piiril

Marini sõnul on valitsus võimetu selles asjas midagi tegema, sest reisijate testimist puudutavad volitused on piirkonnavalitsusvõimudel. Vaid nemad võivad määrata piirile tervisekontrolle ehk praktikas tihedamat testimist.

„Valdaval osal on eelnev tõend ja vaid üksikud keelduvad vabatahtlikust testist,” ütles piirkonnavalitsusameti ülemarst Anne Hiiri.

Hiiri ütles, et piirkonnavalitsusametid on andnud testimist praktikas läbiviivatele omavalitsustele juhised tõsises koroonaolukorras vajalikul moel tegutsemiseks. Hiiri sõnul on omavalitsused nii ka tegutsenud.