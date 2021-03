BLOGI | Rakvere haigla juht: meil on kaks vaba COVID-voodikohta, EMO-s ootab seda kolm patsienti. Keegi tuleb ära saata

Selleks, et niigi nappivat personali motiveerida suure koormusega ning ületundiderohket tööd COVID-osakondades tegema, palusid haiglajuhid jätkata 1,5 tariifiga tasustamist. Teatud määral on täna abi ka kaitseliidust, mis toetab haiglaid vajaliku tehnikaga ning tööjõuga. Viimaste puhul on siiski vajalik teatud ümberõpe.