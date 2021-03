Holland peatas AstraZeneca vaktsiini kasutamise

Hollandi tervishoiuministeerium märkis pühapäeval, et ei ole veel teadlik ühestki seesugusest juhtumist kodumaal, ja toonitas, et tõendeid trombide tekke põhjuslikust seosest AstraZeneca vaktsiiniga endiselt pole.

“Me ei saa lubada vaktsiinide osas kahtlusi,” ütles Hollandi tervishoiuminister Hugo de Jonge. “Meil tuleb veenduda, et kõik on korras, sestap on praegu mõistlik selle vaktsiini kasutamises paus teha.”

"AstraZeneca on suurepärane vaktsiin," ütles WHO pressiesindaja reedel, märkides, et siiani pole tõendeid, et see oleks põhjustanud ühegi inimese surma. "Jah, me peaksime jätkama AstraZeneca vaktsiini kasutamist."