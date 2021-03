Iirimaa peatas Norra trombijuhtude järel kaitsepookimise AstraZeneca COVID-19 vaktsiiniga

Tervishoiuameti juhi asetäitja dr Ronan Glynn ütles pühapäeval, et valitsusele vaktsiinide osas nõu andev ekspertkomitee soovitas AstraZeneca vaktsiini kasutamise Iirimaal viivitamatult peatada. Ta rõhutas, et praegu ei ole siiski tõendeid, et vaktsiin suurendaks tromboosi ohtu, vahendab The Guardian.

"AstraZeneca on suurepärane vaktsiin," ütles WHO pressiesindaja reedel, märkides, et siiani pole tõendeid, et see oleks põhjustanud ühegi inimese surma. "Jah, me peaksime jätkama AstraZeneca vaktsiini kasutamist."