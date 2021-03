Sünoptik: suur kevad tuleb aeglaselt. Sooja ilma on oodata alles aprilli teisest nädalast

"Suurt sooja ei ole, aga erilist külma ka ei ole," kirjeldab Ilmateenistuse sünoptik tulevase nädala ilmateadet. Ta selgitab, et kui täna ja homme on ilm veel sajune, siis ülehomsest suuremad sajud lõppevad. Jahedamaks kisub taas nädala lõpupoole. Sünoptik juhtis tähelepanu, et inimesed oleksid liikluses tähelepanelikud, sest teekatted võivad öösiti ning hommikuti olla jäätunud.