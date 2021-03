Signe Riisalo Nõmme Kalju treeneri juhtumi taustal: seksuaalse enesemääratluse iga tuleb tõsta

Ta usub, et täna ei kahtle keegi, et seksuaalse enesemääratluse iga tuleb tõsta. "Kehtiv karustusõigus näeb ette alla 14-aastase suhtes toimepandud teo karistamise. Aga me teame, et haavatavad ja eriti sõltuvussuhetes on ka noored peale oma 14. sünnipäeva," märgib ta ja lubab teha ettepaneku seaduse muutmiseks ning viia see arutelu koos haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja justiitsministri Maris Lauriga valitsuse ja riigikogu lauale.