ONLINE-INTERVJUU | Perearst Triin Perkson: pärast koroonaviiruse põdemist on kirjeldatud pikalt kestvaid psüühikahäireid

Juba enne COVID-19 tulekut, aga nüüd ka COVID-19 kontekstis oli näha, et hea D-vitamiini tase veres annab paremaid tulemusi viirushaigustesse haigestumise ja nende kulu osas. Pole päris veenvalt selge, kas selle erinevuse toob apteegist võetud vitamiinide söömine või on seal suurem tähtsus muudel käitumuslikel teguritel, mida kõrgem D-vitamiini tase veres lihtsalt peegeldab. Rasvase kala söömine ja õues päikesevalguse käes liikumine on mõlemad tuntud tervist hoidvad tegurid. Eesti riiklikud toitumis- ja liikumissoovitused soovitavad septembrist aprillini lastel ja täiskasvanutel võtta 400 ühikut, eakatel 800 ühikut D-vitamiini päevas.

D-vitamiini kriitilist vähesust organismis on seostatud sagedasema viirusinfektsioonide põdemisega. Pole aga leitud, et normaalse D-vitamiini taseme korral selle lisamanustamine mingit täiendavat efekti annaks. Ei ole ka veenvat tõestust, et D-vitamiin COVID-19 ravis tõhus oleks, vastavasisulised uuringud on veel pooleli.

Immuunsüsteem on hästi keeruline süsteem, mille ühel pool on võitlus haigustekitajate vastu, aga teisel pool peavad samal ajal töötama ka mehhanismid, mis takistavad neil kaitsereaktsioonidel kehale endale liiga tegemast. Sellesse süsteemi ei tohiks liigselt sekkuda - kui immuunsüsteemi “tugevdama” hakata, siis on teoreetiline võimalus see tasakaalust välja viia, immuunsüsteemi “ründav” osa kaldub sihtmärgist kõrvale, hakkab võitlema ka enda rakkude vastu ja võivad tekivad kroonilised autoimmuunhaigused.

Perearstikeskusele peab kindlasti teada andma, kui palavik on püsinud üle 38 kraadi üle kolme päeva või kui palavikualandajatega temperatuuri langetada ei õnnestu. Mõnikord on siis mõistlik inimene vastuvõtule kutsuda ja seisundit täpsemalt hinnata. Koroonaviirusega võivad kõrged palavikud kesta viis päeva ja kauem, kuid üle kolme päeva kestva kõrge palaviku puhul soovitame perearstikeskusega siiski ühendust võtta.

Palavik on nakkushaiguste korral universaalne reaktsioon - sellel on ühelt poolt immuunsüsteemi talitlust aktiveeriv mõju ja teiselt poolt on paljudel haigustekitajatel kõrgemate temperatuuride juures raskem tegutseda. Seetõttu iga palavikku langetama ei pea.

Vanakooli meetodit keeva veepoti kohal auru sisse hingata ei ole soovitav - erinevalt nebulisaatorist tulevast külmast aurust on keeva vee aur väga kuum ning suureneb risk põletuste tekkeks, lisaks suurendab kuum aur ka hingamisteedes turset ning võib hoopis olukorda hullemaks teha. Soodaga auru samuti ei soovitata, kuna see kipub hingamisteede limaskesta kuivatama.

Köha puhul on esimesteks soovitusteks asendiravi (vältida pikka selili lamamist, seliliasendis köhimine on ebaefektiivsem) ja lusikatäis mett (diabeetiga patsiendid peaksidki vaid lusikatäiega piirduma). Kuiva ärritusköha korral võib kasu olla köha pärssimisel kodeiinist, käsimüügis on seda ainult kombinatsioonis paratsetamooliga, st peab jälgima, et paratsetamooli ööpäevast annust (4000 mg) ei ületaks. Rögase köha puhul kodeiini kasutamine ei ole lubatud, röga paremaks väljutamiseks võib kasutada rögalahtisteid, olgu siis looduslikke (luuderohi, mürtool) või sünteetilisi (atsetüültsüsteiin, karbotsüsteiin). Rögast lahti saada aitavad ka puhumisharjutused - näiteks kõrrega vette mullide puhumine

Kui tekib muresid või küsimusi, tasub alati esimesel võimalusel perearstikeskusega konsulteerida. Enamik haigeid erakorralist sekkumist ei vaja, kuid kõik inimesed vajavad jälgimist ja seetõttu on väga oluline, et perearstikeskus oleks haigestumisest teadlik.

Inimesed muutuvad nakkusohlikuks umbes 48 tundi enne seda kui esimesed sümptomid üldse avalduda võivad. Seepärast on oluline jälgida distantsi hoidmise ja maski kandmise reegleid ka siis, kui tuntakse end tervena. Nakkusohtlikku viirust kergelt-keskmiselt põdenud inimestelt harilikult pärast 8. haiguspäeva enam leitud ei ole, ohutuse mõttes on Eestis haigete isolatsiooni paari päeva võrra pikendatud kümne päevani. Raskelt põdevad inimesed ja immuunpuudulikkusega haiged on nakkusohtlikud kauem ja nende isolatsioon kestab minimaalselt 20 päeva.

Oluline on hoida sotsiaalseid kontakte - kuigi hetkel on mõistlikum distantsi hoida ning silmast silma lähedastega mitte kohtuda, siis telefoni- ja veebisuhtluse jätkamine on enam kui tervitatav.

Esmaseks soovituseks, mida ka psühholoogid on soovitanud, on püüda piirata uudiste lugemist ja vaatamist - pidev uudistevoog ja sotsiaalmeedia jälgimine koroonaviiruse teemadel suurendab rahutust ja ärevust. Selle asemel, et pidevalt end olukorraga kursis hoida, on soovitatud uudiseid lugeda üks kuni kaks korda päevas ning valida selleks kindel kellaaeg ja kindel usaldusväärne meediakanal. Pidev hirmutavate ja ärevate lugude lugemine ei mõju tihtipeale vaimsele tervisele hästi.

Koroonaviiruse pandeemia tingimustes on kõikide inimeste igapäevased tegevused ja elurütm oluliselt mõjutatud nii haigestunud inimestel kui ka mittehaigestunutel. On arusaadav ja loomulik, et sellises olukorras esinev pikaajaline stress langetab meeleolu ja suurendab ärevust. Ka pärast COVID-19 põdemist on kirjeldatud pikalt kestvaid psüühikahäireid: depressiooni, ärevust, unehäireid ja traumajärgset stressihäiret.

Haiguse sümptomid võivad varieeruda, aga sagedamini kirjeldatakse palavikku, kuiva köha, hingamisraskust, väsimust ja jõuetust, lihas-liigesvalusid, peavalu, lõhna- ja maitsetaju häiret, kurguvalu, nohu, silmapõletikku, kuid ka iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust.

Sümptomite raskus võib olenevalt inimesest erineda, enamikel inimestel kulgeb haigus kergete kuni keskmise raskusega ülemiste viirushaiguse sümptomitega.

Võimalik on nakkuse asümptomaatiline ehk üldse ilma haigusnähtudeta kulg. Raskematel juhtudel on haiguse klassikaliseks avalduseks kahepoolne kopsupõletik, tavaliselt kujuneb see 8-9. haiguspäeval, kus seisund ootamatult halveneb.

Miks osadel inimestel koroonaviirus väga raskelt kulgeb, ei ole veel väga hästi teada. On selge, et raskemini põevad vanemad ja kaasuvate haigustega inimesed, raskest haiguse kulust on pisut enam ohustatud ka mehed. Võimalik, et haiguse kulg on raskem nendel, kes on nakatunud väga suure viiruse doosiga (seetõttu võiks maski kandmine aidata ka nakatumise korral kaasa aidata kergema haiguspildi kujunemisele).

Alati ei pruugi raske haiguspilt olla seoses kaasuvate haigustega. Arvatakse, et mõnedel juhtudel võib koroonaviirus immuunsüsteemi segadusse ajada, nii et see vastab haigusele liiga tugevalt ning koos viiruse vastu võitlemisega hakkab võitlema ka oma keha rakkude vastu. Tekib ülitugev põletikureaktsioon, mis võib kahjustada organeid - maksa, veresooni, neerusid ja kopse ning põhjustab trombide teket üle kogu keha.

Viimasel ajal on hakatud rääkima ka nn pika COVIDi juhtumitest, kus väsimus ja jõuetus, hingamisraskus, liigesevalud ning teised sümptomid võivad palaviku- ja ägedate sümptomite taandumise järgselt püsida isegi mitmeid kuid. Pikka COVIDit mõistetakse veel halvasti, võimalik, et tegemist on mitme erineva sündroomiga.