VIDEO ja FOTOD | Laagri plahvatuses üksikasjad selgitatakse välja kriminaalmenetluses

Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Jürgen Klemm jäi Delfiga kõneledes väga napisõnaliseks. Ta ütles, et juhtunu suhtes alustati kriminaalmenetlust. Juhtunus veel ühtegi kahtlustatavat pole. Samuti ei ole kaitsepolitsei veel selgitanud, missuguse lõhkeseadeldisega tegemist on.

Klemm lisas, et kannatanu on vanemaealisem naisterahvas.

Plahvatuse kohta on teada veel see, et kärgatus ei saanud tugev olla - bussipeatuse ootepaviljoni klaas jäi terveks. Lisaks on kannatanu vigastused kerged ja ta ei vaja haiglaravi.