FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Raplamaal põrkasid kokku veok ja auto: hukkus 35-aastane mees

Rapla politseijaoskonna välijuht Alar Smirnov rääkis, et hetkel on veel ebaselge mis asjaoludel õnnetus juhtus. "Politseinikud kogusid sündmuskohal tõendeid ning menetluse käigus selgitame välja kuidas õnnetus juhtus. Liikluses peab alati olema tähelepanelik ning sihtkohta jõudmiseks tuleb varuda aega, eriti praegustes muutlikes ilmastikuoludes. Varahommikul autorooli istudes on väga oluline veenduda, et oled puhanud ja võimeline autot juhtima," ütles Smirnov.