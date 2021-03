Sri Lanka keelas moslemite burka

Avaliku julgeoleku minister Sarath Weerasekera ütles budistlikus templis toimunud tseremoonial, et "burkal on otsene mõju riigi julgeolekule". "Algusaegadel oli meil hulgaliselt moslemisõpru, ent mosleminaised ja -tüdrukud ei kandnud toona kordagi burkat," lausus Weerasekera. "Tegemist on märgiga hiljuti tekkinud usulisest äärmuslusest. Ja me kindlasti keelame selle (burka kandmise -toim)."