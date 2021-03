GRAAFIK | Eesti tõusis esikohale. Aga millistes riikides on nakatumisnäit käinud veel kõrgemal?

Eestis on 12. märtsi seisuga tuvastatud viimase seitsme päeva jooksul keskmiselt 1092 nakatumisjuhtumit miljoni elaniku kohta, millega "edestatakse" endiselt napilt Tšehhimaad.

Kui jätta välja alla 100 000 elanikuga "kääbusriigid", on pandeemia jooksul mõnel ajahetkel Eestist kõrgeima näitajani küündinud vaid kuus riiki - Belgia, Iirimaa, Portugal, Tšehhimaa, Leedu ja Gruusia. Neist kõige kõrgemale on see suhtarv kerkinud Belgias, kus 30. oktoobril oli seitsme päeva jooksul miljoni elaniku kohta tuvastatud keskmiselt 1536 uut nakatumisjuhtumit.