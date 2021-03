Austraalia kaitseminister peab endisele nõunikule hüvitist maksma, sest kutsus teda „valetavaks lehmaks"

Reynolds, kes on haiguslehel, vabandas reedel sotsiaalmeedia vahendusel Higginsi ees, öeldes, et "ei mõelnud öeldut viisil, nagu seda võidakse mõista".

Higgins teatas, et võttis ministri vabanduse vastu. "Mul on hea meel, et minister võttis viimaks oma sõnad tagasi ja ma aktsepteerin tema vabandust," ütles ta, lubades, et ei jäta talle määratud hüvitist endale, vaid annetab selle teiste seksuaalohvrite heaks.