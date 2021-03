GRAAFIKUD | Haiglas on 669 koroonapatsienti, ööpäevaga tuvastati 1586 uut nakatunut

13. märtsi seisuga on tervenenud 59 385 inimest. Neist 41 927 inimese (70,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 17 458 inimese (29,4%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 127 829 inimesele, kaks doosi on saanud 52 571 inimest

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 127 829 inimesele. 75 258 inimest on saanud ühe doosi, 52 571 on saanud mõlemad doosid. Ööpäeva jooksul manustati 7675 doosi, kokku on manustatud 180 400 vaktsiinidoosi.