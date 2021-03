AstraZeneca palus Bidenil kaaluda laos seisvate vaktsiinidooside saatmist Euroopasse

Vaktsiinitootja AstraZeneca palus Bidenil kaaluda olemasolevate vaktsiinidooside saatmist Euroopasse, kuivõrd USA pole siiani AstraZenecale müügiluba andnud ja Euroopa riikidel on doosidest puudus.

"Teame, et teised valitsused on pöördunud USA poole palvega jagada endaga AstraZeneca doose ja me oleme palunud USA valitsusel neid ettepanekuid tõsiselt kaaluda," kirjutas vaktsiinifirma avalikus pöördumises.

Ameerika Ühendriigid on tellinud AstraZenecalt 300 miljonit doosi COVID-19 vaktsiini ja firma sõnul valmistatakse neid praegu USA pinnal. Bloomberg kirjutab, et praegu pole selge, kui palju AstraZeneca vaktsiinidoose täpselt USAs juba valmis on, kuid kaks tehingutega kursis olevat allikat ütlesid väljaandele, et nende hinnangul on doose praegu riigis pea kümme miljonit.

Ameerika Ühendriigid on endale kokku tellinud vähemalt kaks korda rohkem doose kui riigis inimesi on. Seetõttu on ka Ameerika Ühendriikide presidendil Joe Bidenil surve tulla teiste riikide valitsustele vastu.

Ameerika Ühendriikides elab 328 miljonit inimest. Kolmelt vaktsiinitootjalt, mis praegu juba USA ravimiametist loa on saanud - Pfizer Inc., Moderna Inc. ja Johnson & Johnson - on USA tellinud vaktsiinidoose 500 miljoni inimese vaktsineerimiseks.

USA hoiab vaktsiine varuks

Bideni meeskonna koroonakriisi kõneisik Jeff Zients ütles täna pressikonverentsil, et valitsus hoiab AstraZeneca varuks, kuna vaktsiin võib lähiajal kasutusloa saada.

Zientsi sõnul hoolitsevad nad eelkõige selle eest, et ameeriklased esimesena vaktsineeritud saaks. Zients tõdes siiski, et koroonakriis ei tunne piire ning on ülemaailmne, mistõttu annetab USA neli miljardit dollarit ülemaailmsesse Covaxi programmi, mis aitab halvemal järjel olevatel riikidel end vaktsineerida.

Bideni administratsioon leiab, et USA vajab koroonavaktsiini varusid, kuna veel pole kindel, millised vaktsiinid töötavad laste jaoks ja uute tüvede tulekuga võib olla vajalik lisavaktsineerimine.