Politsei palub abi Tallinnas Haaberstis juhtunud liiklusõnnetuse pealtnägijatelt

"Politseile teatati, et 10. märtsil kella 17.15 ajal toimus Tallinnas Rannamõisa teel Pikaliiva bussipeatuse juures liiklusõnnetus, milles rohelise lubava fooritulega sõiduteed ületanud 9-aastasele poisile sõitis otsa linna poolt tulnud sõiduauto," ütles PPA pressiesindaja Annika Maksimov.

"Jalakäija on kokkupõrkes sõidukiga alati nõrgem osapool ning vahetult pärast õnnetust ei pruugi inimene vigastusi tajuda. Eriti kehtib see laste puhul, keda õnnetus võib sedavõrd ehmatada, et nad kardavad abi paluda või ei taju olukorra tõsidust. Seepärast tuleb jalakäijatega juhtunud liiklusõnnetustest alati Häirekeskusele teada anda," rõhutas Maksimov.