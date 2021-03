Balti peaministrid võtsid vastu ühisavalduse vaktsineerimise kiirendamiseks

Peaminister Kaja Kallas ütles, et väikeriikidele on Euroopa Liidu vaktsiinide ühishanked väga olulised. „Euroopa Komisjoni pingutused kogu pandeemia koordineerimisel ning eriti läbirääkimistel vaktsiinitootjatega on hindamatud. Kahjuks mõjutab praegune tarnegraafikute ebakindlus kogu vaktsineerimise käiku ja kõigutab usaldust,“ ütles Kallas. „Seepärast on väga oluline, et saaksime suurema kindluse, et vaktsiinid jõuavad meieni ning erakorralistel juhtudel oleks võimalik paindlikult tarneid ümber korraldada. Pikas perspektiivis jääks Euroopa Komisjoni plaan vaktsiinide jaotamiseks paika, kuid läbipaistev mehhanism vaktsiinide suunamiseks kõige suurema vajadusega piirkondadesse aitaks kogu Euroopas viiruse levikut peatada.“