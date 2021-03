Valitsuse ja riigikogu liikmeid hakatakse vaktsineerima

AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimist võimaldatakse riigikogu ja valitsuse liikmetele, riigisekretärile, õiguskantslerile, riigikontrolörile, riigikohtu esimehele ning Eesti Panga presidendile.

“Kõik Eestis kasutusel olevad vaktsiinid annavad raske haigestumise eest väga efektiivse kaitse. Kutsume üles kõiki eestimaalasi, keda kutsutakse vaktsineerima, seda võimalust kasutama!” teatas valitsus.

“Meie jaoks on alati olnud prioriteet, et esimestena saaksid vaktsineeritud eesliinitöötajad ja riskirühmad,” ütles peaminister Kaja Kallas pressiteate vahendusel. “Nüüd, kus vaktsineeritud on enamik arstidest ja teistest meditsiinitöötajatest ning oluline osa riskirühmadest, õpetajatest, päästjatest ja politseinikest, on aeg vaktsineerida ka Eesti strateegilistel ametikohtadel töötavaid inimesi, et tagada kriisiolukorras riigijuhtimine,” sõnas Kallas.

Otsusest rääkis täna briifingul ka sotsiaalminister Tanel Kiik. Ta lausus, et eesliinitöötajate vaktsineerimisega on jõutud juba päris kaugele ja on aeg edasi liikuda. Kiik ütles, et tema vaktsineerimise aeg pole veel paigas, aga ta läheb kindlasti vaktsineerima, kui see aeg saabub.

Eestis on vaktsineeritud 122 087 inimest

Eestis on tänase seisuga vaktsineerimisi tehtud kokku 122 087 eestimaalasele, neist 50 691 inimest on saanud mõlemad süstid. Eesti vaktsineerimistempo on kiirenemas — viimase ööpäevaga lisandus üle 11 100 vaktsineerimise, mis on uus rekord.

Jätkub nii riskirühmadesse kuuluvate kõrges vanuses ja krooniliste haigustega inimeste kui ka eesliinitöötajate vaktsineerimine.

Üle 80-aastastest inimestest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 31 protsenti üle Eesti ja mitmetes maakondades ka juba palju enam. Kõige kõrgem on üle 80-aastaste inimeste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga Hiiumaal (53 protsenti), Saaremaal (51 protsenti) ja Läänemaal (51 protsenti).