Venemaa karistusteenistus saadab vangid reostatud Arktikat puhastama

2020. aasta detsembris oli juttu, et FSIN uurib võimalust saata vange kohustuslikus korras Arktika reostusest puhastamise töödele ja paigutada sinna moodulbarakid. Siis teatas FSIN-i ühiskonnast isoleerimisega mitteseotud karistuste täideviimise organiseerimise valitsuse ülem Jelena Korobkova, et Norilski administratsioon on eraldanud ruumid 56 inimesele ja Arhangelski oblastis on vaja ära koristada 15 ebaseaduslikku prügimäge.