VIDEO JA BLOGI | Koroonabriifing: haiglaravi näitajad lähevad ainult halvemaks, seal on tipp alles tulemas

Lanno ütles, et domineerivad kahte sorti kolded: töökohakolded ja juurde on hakanud tulema lasteaiakoldeid. Koolilapsed on distantsõppel, nemad nakatumist ei juhi, aga töökohakoldest peresse viidud haiguse saab lasteaialaps, kes viib selle lasteaeda ja nakatab kasvataja. "Viirus võtab sealt, kus võtta on," ütles Lanno.

Kiik ütles, et COVID-19 levik on tipus, aga on õrnasid stabiliseerumise märke. Me ei näe enam nädalas 40-50% nakatunute lisandumist nagu veebruaris, aga praegune tipp on väga kõrge, eriti Põhja-Eestis ja Saaremaal. "Haiglaravi näitajad lähevad ainult halvemaks, seal on tipp alles tulemas," hoiatas Kiik. Eile tehti 11 000 vaktsineerimist, vähemalt ühe doosiga on vaktsineeritud üle 122 000 inimese. Üle 80-aastastest 31% vaktsineeritud, numbrid tõusevad iga nädal