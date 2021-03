GRAAFIKUD | Haiglaravi vajavate koroonapatsientide osakaal on vähenenud, kuid keskmine vanus langenud. Noorte seas on naisi hospitaliseeritud meestest enam

Võiks arvata, et riskigruppide vaktsineerimisega kahaneb märkimisväärselt ka hospitaliseeritute keskmine vanus, kuid tegelikult seda juhtunud ei ole. Selle aasta alguses oli keskmise haiglaravi vajava koroonahaige vanus ületanud koguni 70 eluaasta piiri. Terviseameti andmetel oli see jaanuari lõpus 70,9 eluaastat ning veebruari keskel 70,1 eluaastat. Nüüdseks on keskmise koroonapatsiendi vanus hakanud küll üsna kiirelt kukkuma, aga võrreldes aastatagusega on see kahanenud vaid kahe eluaasta võrra, 65 aastani. Nii väikest muutust aitab mõnevõrra seletada pilguheit vaktsineerimishõlmatuse statistikasse.