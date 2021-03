Rootsi raport: Venemaal on suuremõõtmelise sõja korral Rootsi lähipiirkonnas NATO ees eelis

„Kui aega lääne kaitse ettevalmistamiseks on vähe, on Venemaal meie lähipiirkonnas selge eelis, eriti maapinnal,” ütles raporti projektijuht Krister Pallin, vahendab SVT Nyheter.

FOI on korraldanud sõjamängu, et hinnata NATO ja selle partnerite ning Venemaa vahelist jõudude tasakaalu.

„Suures plaanis on pilt üsna sarnane nii üksuste olemasolu kui ka kvaliteedi osas. Nüüd on ettenihutatud kohalolu, mida 2014. aastal ei olnud ja mis muutub järk-järgult paremaks. Ja on rohkem üsna lihtsaid meetmeid, mis võivad võimalusi Lääne poole jaoks parandada,” ütles Pallin.

Peamine tugevus on ülemvõim õhus ja merel. Suur probleem on aga, et NATO ja selle partnerid on hajutatud suure hulga riikide vahel ja neil on puudujääke valmisolekus.