PÄEVA KOKKUVÕTE | Ossinovski: härra Kallas, suurimad kannatajad ei ole mitte lastega pered ja väikeettevõtjad, vaid need vanainimesed, kes on surnud

PÄEVA TSITAAT: Jevgeni Ossinovski: "Härra Kallas, suurimad kannatajad ei ole mitte lastega pered ja väikeettevõtjad, vaid need vanainimesed, kes on surnud." - Jevgeni Ossinovski vastus riigikogus Siim Kallasele, kes oli oma eelnevas sõnavõtus maininud koroonapandeemia suurimate kannatajatena just lastega peresid ning väikettevõtjaid.