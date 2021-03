Euroopa ravimiametilt müügiloa saanud Jansseni vaktsiin lähinädalatel Eestisse ei jõua

Tingimustega müügiluba tähendab, et tootja jätkab uuringuid ja annab teada nende tulemustest kahe aasta jooksul. Selle käigus oodatakse näiteks vastuseid küsimustele, kui kaua kaitse kestab, kuidas kaitseb vaktsiin immuunpuudulikkusega inimesi, lapsi, rasedaid ning kas see hoiab ära sümptomiteta juhud.

„Tegemist on vaktsiiniga, mis sisaldab viirusvektorit, mille DNA-sse on viidud ogavalku kodeeriv järjestus. Teistest erinevaks teeb Jansseni koroonavaktsiini see, et seda manustatakse ühe annusena," ütleb ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi.