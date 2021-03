Gümnaasiumi eesti keele eksam toimub plaanitud ajal, kuid ministeerium lõi võimaluse kasutada ka gümnaasiumis numbrilise asemel loovat hindamist

„Meie eesmärk on, et ühelgi õpilasel ei jääks kool koroonakriisi tõttu lõpetamata. Seetõttu tahame pakkuda võimalikult paindlikke võimalusi lõpetamiseks ning täiendavate lisaeksamite korraldamiseks, et eksam ei jääks näiteks eneseisolatsiooni tõttu tegemata. Oluline on ka, et kõikide eksamite tulemused oleks teada õigel ajal selleks, et õppijad saaksid järgmisele tasemele kandideerida, ka need, kes soovivad minna edasi välisülikoolidesse,“ sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.