Mikk Pärnitsale jäeti alles vägivallaennetuse tunnustusauhind

Pärnits pidas auhinnatseremoonial kõne, kus nimetas Eesti perekonda "lapse ja ka täiskasvanud naise jaoks kõige ohtlikumaks paigaks" ning et "traditsiooniline perekond on lapsele kõige ohtlikumaks kohaks".

"Minu seisukoht on, et see on täiesti vastutustundetu ja rumal jutt," sõnas Aeg toona Delfile. Facebooki postituses läks poliitik lausa nii kaugele, et märkis järgnevat: "Ma mõistan sellise käitumise täielikult hukka ja kahetsen, et komisjon valis Mikk Pärnitsa auhinnasaajate sekka."