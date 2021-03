Moldova tervishoiuministri sõnul lõppesid pealinnas Chișinăus voodikohad koroonapatsientidele

„Praegu on väga ärev olukord. Iga päev registreerime me väga suure hulga Covid-19 nakatumisi. Lisaks sellele kulgeb haigus raskemalt kui varem ja ravi kestvus on samuti märkimisväärselt pikenenud. Kasvanud on ka suremus ja nakatumisnäitajad noorte hulgas. Chișinău haiglates kohti ei ole, Chișinăust viiakse haigeid juba lähimatesse rajoonikeskustesse. Meditsiinipersonal on kurnatud, süsteemid töötavad viimasel piiril ja tulevad napilt toime,” ütles Zatîc täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Zatîc teatas, et kohalikud administratsioonid on saanud õiguse kehtestada oma territooriumil piiranguid ja ka teevad seda. Hîncești, Cimișlia, Ocnița ja Drochia rajoonides on juba „punane kood” ja praktiliselt on need lukku pandud.

„Sõltuvalt epidemioloogilisest olukorrast arutatakse võimalust kehtestada lockdown kogu riigis,” ütles Zatîc ja lisas, et riiklik tervishoiukomisjon arutab homme piirangute karmistamist.

Küsimustele vastates ütles Zatîc, et haigus on viimastel nädalatel tugevalt muutunud. „Me kahtlustame, et jutt käib uuest tüvest. On võimalik, et Briti tüvi on Moldovasse jõudnud. Aga riiklikel laboratooriumidel ei ole veel võimalust koroonaviiruse uut tüve tuvastada. Seda saab tuvastada teise meditsiinise varustuse abil. Me väga ootame seda varustust,” ütles Zatîc.

Eelmise nädalal teatas Moldova peaministri kohusetäitja Aureliu Ciocoi, et Moldova patsientide proovid on saadetud laboratooriumi Saksamaal. Esialgselt leidis Briti tüvi kinnitust.

Eile teatati Moldovas rekordarvust surmajuhtumitest ööpäeva jooksul. Neid oli 33.